Siracusa, scuole superiori: si rientra in classe al 50% dal 7 gennaio

Difinita la ripresa a gennaio dell’attività didattica in presenza. A darne notizia è la Prefettura di Siracusa.

Questo il programma: da giovedì 7 gennaio a venerdì 15 gennaio, secondo le direttive impartite con ordinanza del Ministro della Salute, rientrerà a scuola il 50% degli studenti delle superiori, mantenendo invariato l’attuale modulo organizzativo delle attività didattiche e del servizio dei trasporti.

Successivamente, se non interverranno ulterior disposizioni, sarà attuato il documento operativo condiviso dal tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto Giusi Scaduto, in base al quale, ferma restando l’unicità della fascia oraria in ingresso e in uscita, sarà garantita la didattica in presenza del 75% della popolazione studentesca attraverso il potenziamento, per sei giorni alla settimana, di 20 mezzi di trasporto per alcune tratte.

Sarà effettuato un costante monitoraggio, al fine di intervenire tempestivamente per la risoluzione di eventuali e specifiche problematiche che dovessero emergere.