"Fare il vaccino anticovid è stata la cosa giusta": la testimonianza di Marco Di Stefano, medico in prima linea all'Umberto I di Siracusa VIDEO

Si è conclusa ieri la prima fase della campagna di vaccinazione anti covid in Sicilia. Dalla provincia di Siracusa 30 medici, in servizio nei reparti covid di Siracusa, Noto e Augusta, si sono recati a Palermo nell'arco di 3 giorni, per la somministrazione del vaccino. Per gli altri si ricomincerà a gennaio nei presidi che saranno istituiti nelle 9 province.

Abbiamo raccolto la testimonianza di uno di loro, il dottor Marco Di Stefano, in servizio nel reparto covid dell'ospedale Umberto I di Siracusa, che dopo aver ricevuto la comunicazione di essere stato selezionato, tra coloro che avevano dato la propria disponibilità, a ricevere il vaccino, commentò in questo modo la notizia: "Ho ricevuto il mio regalo di Natale".