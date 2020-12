Rintracciato in Svizzera il bimbo di 4 anni sparito con la madre da Carlentini

E' stato rintracciato in Svizzera dalla polizia il bambino di 4 anni, rapito dalla madre, fuggita da Carlentini poco prima del lockdown a marzo.

La donna prima era andata in Portogallo, poi nel sud della Spagna, in Andalusia. Adesso, dopo nove mesi di ricerche, il padre Giovanni Daidone, 49 anni di Augusta, ha potuto riabbracciare suo figlio.​

Daidone, aveva iniziato una sua personale caccia al bimbo a metà agosto, andando in Spagna dove aveva anche deciso di trasferirsi. Intanto l'ex moglie aveva fatto perdere le tracce.

Nei confronti della mamma era stato spiccato un mandato di arresto europeo per sequestro di persona eseguito dalle autorità giudiziarie elvetiche.

(Ansa)