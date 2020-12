Coronavirus, 98 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 1.084

Torna a salire la curva dei contagi in provincia di Siracusa: sono 98 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. In Sicilia tornano oltre i mille casi, per l'esattezza 1.084 con un tasso di positività del 12,8%, nettamente sopra la media nazionale. Sono stati 8497 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e si sono registrati altri 29 decessi.

Salgono a 1077 i guariti, 1077, scendono i ricoveri (-8) in regime ordinario e -2 in terapia intensiva.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province dell'Isola: Palermo con 292 seguita da Catania con 251, Messina con 232, Siracusa

98, Trapani 76, Caltanissetta 57, Ragusa 46, Enna 20, Agrigento 1.

Questi i dati contenuti nel bollettino del ministero della salute.