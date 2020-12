Siracusa, dal sindaco Italia il bilancio di fine anno e i progetti in campo per il 2021

Bilancio di fine anno per il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che questa mattina, in conferenza stampa, ha illustrato l'attività amministrativa svolta nel 2020, nonostante la pandemia, che ha rivoluzionato la programmazione, anticipando anche i tempi del prossimo anno.

La relazione del primo cittadino è andata avanti per temi, a partire da quelli della mobilità e trasporti che tante discussioni hanno sollevato tra i cittadini negli ultimi mesi.

"Per le ciclovie -ha detto Italia - il Ministero dei trasporti ha destinato a Siracusa 679 mila euro e i primi 23 chilometri di corsie realizzati con una parte di questo finanziamento sono un segno di una vera rivoluzione. La mobilità cittadina nel prossimo futuro si baserà su diverse soluzioni allo scopo di ridurre l'uso del mezzo privato e, dunque, diventare sempre più sostenibile nel pieno rispetto, per altro, del Piano approvato dal consiglio comunale.

La mobilità su due ruote sarà ulteriormente incentivata con 2,5 milioni di Agenda urbana per la realizzazione delle piste Sistema e Gelone sud, per le quali siamo alla progettazione esecutiva; per quella della pista Pizzuta, invece, abbiamo ottenuto 152 mila euro dai fondi City Green del Ministero dell'ambiente. A questi si aggiungano i 400 mila euro dello stesso ministero per 20 pensiline ad alimentazione fotovoltaica per la ricarica delle biciclette a pedalata assistita.

Stiamo puntando inoltre sul trasporto pubblico locale acquistando 10 bus navetta a metano con i fondi di Agenda urbana e altre 2 elettriche attraverso il programma City green. Per uno sviluppo più complessivo del sistema, abbiamo ottenuto un finanziamento di 650 mila euro per l'aggiornamento del Pums, la redazione dei progetti di settore Biciplan, Brt (bus rapid transit) e trasporto pubblico locale, quest'ultimo compreso il bando per l'affidamento del servizio attualmente in proroga all'Ast".

Altro settore preso in esame è stato quello dell'igiene urbana: "I numeri testimoniano che siracusani stanno dando una grande prova di maturità sul piano della raccolta differenziata, ma gli sforzi compiuti si scontrano con i ritardi della Regione nel dotarsi di un efficace piano dei rifiuti. Il 2020 è stato l'anno del nuovo appalto settennale da 121,5 milioni di euro (con un risparmio per i siracusani di 28 milioni di euro in 7 anni rispetto al 2012) che prevede: l'estensione del porta a porta in tutto l'intero territorio comunale; l'apertura per 12 ore al giorno dei centri comunali di raccolta; la presenza di Ccr mobili per sei giorni la settimana e per varie tipologie di rifiuto; la pulizia delle caditoie stradali; il servizio di pulizia delle spiagge e degli arenili dal 25 aprile al 31 ottobre.

Nella raccolta differenziata siamo passati dal 18 del 2018 al 27,5 del 2019 fino al 40,5 del 2020 (dato aggiornato al 30 novembre), con un trend in continua crescita che va dal 34 percento di gennaio, fino al 46 di novembre, con un picco del 47,5 percento nel mese di settembre.

Sempre in tema ambientale ricordiamo, nell'ambito dell'Accordo di programma, il reperimento della somme, pari a 8,5 milioni, necessarie alla messa in sicurezza dell'ex discariche di rifiuti di Cardona, Arenaura e Santa Panagia".

Il sindaco poi poi a parlare di programmazione grazie anche all'approvazione in questi giorni del bilancio di previsione per il prossimo anno: "Un traguardo storico per il Comune che segue quello di inizio anno quando eravamo riusciti ad approvare il Previsionale 2020 nel mese di gennaio.

Entrambi gli strumenti finanziari hanno avuto come obiettivi la salvaguardia della tenuta dei conti ed il rispetto delle prescrizioni imposte dalla Corte dei conti e dal consiglio comunale; e registrano al contempo il netto miglioramento degli equilibri finanziari, attestati dall'azzeramento dell'anticipazione di tesoreria, da un avanzo di gestione con saldo positivo e da una potenziata capacità di riscossione. Ma soprattutto ci mettono in condizione di progettare nuove opere pubbliche prerequisito per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari".

Il fronte delle opere pubbliche viene indicatocome quello di interesse prioritario con l'elencazione degli interventi effettuati: dalla riqualificazione di via Crispi al rifacimento integrale di alcune strade cittadine (via Doumentier, via Von Platen, via Mozia per circa 200 mila euro), ai 5 interventi di manutenzione straordinari nelle case popolari. Annunciando ulteriori interventi straordinari in via di pianificazione per gli anni a venire su tutta la città. Poi il riferimento

agli interventi di ripristino delle parti danneggiate e la sua messa in sicurezza del tensostatico della scuola “Vitaliano Brancati” a Belvedere.

Per il 2021 preannunciati diversi interventi: la ripavimentazione del sagrato di Santa Lucia al sepolcro; la manutenzione del parcheggio di Fontane Bianche, dell'Antico mercato, della chiesa Pantheon, dell'ex Convento dei minimi di via Mirabella, il rifacimento del basolato del ponte Santa Lucia, la manutenzione delle colonnine della Fonte Aretusa, la manutenzione di Villa Reimann e il rifacimento e adeguamento del marciapiede dell'aiuola piazza Adda. Solo per citarne alcuni. Ultimo ma non per importanza il completamento del parcheggio di via Mazzanti: "Per l’inizio del nuovo anno - dice il sindaco -potremo espletare la gara mentre si stimano in 250 i giorni necessari per il completamento dei lavori. Il Mazzanti sarà un parcheggio di interscambio e, dunque, uno dei tasselli della nuova mobilità. Sarà “a raso” e prevede: 150 posti auto, 40 stalli per motociclette, 38 stalli per biciclette, 5 colonnine per caricare i mezzi elettrici e di bagni autopulenti. Il parcheggio lato sud, inoltre, sarà terminal di 10 bus per il trasporto urbano".

Su fronte dell'edilizia scolastica: "Gli interventi programmati con finanziamento statale ammontano a 750 mila euro; quelli di manutenzione a valere sul bilancio comunale 2020, pari a 200 mila euro, hanno riguardato gli edifici scolastici di Belvedere e Cassibile, Santa Lucia, Ortigia e Neapolis, Epipoli e Tiche, Akradina e Grottasanta.

Avendo le nuove normative imposto una rivisitazione della suddivisione degli studenti sono venute a mancare delle aule. A questa carenza, anticipando il Governo, abbiamo sopperito con locali comunali e con richiesta di disponibilità di affitto da parte dei privati oppure con di comodato d'uso di spazi della Curia. I locali reperiti sono andati alla “Karol Wojtyla”, all'istituto “Santa Lucia” e alla “Giuseppe Lombardo Radice”: in tutto 40 aule per 800 studenti evitando i doppi turni.

L'Amministrazione con una variazione di bilancio ha destinato 860 mila euro ad interventi di adeguamento antincendio; per l'efficientamento energetico, la parte più consistente della spesa si avrà grazie ad Agenda urbana con 4 milioni 250 mila euro destinati a: “Falcone-Borsellino”, “Chindemi”; “Verga”; “Giaracà”.

Nel bilancio 2020 sono state inoltre inserite somme per 200 mila euro per la manutenzione delle scuole. Contiamo a breve di poter chiudere ulteriori investimenti per 4,5 milioni di euro per i plessi scolastici. In due anni sono stati impegnati per l'edilizia scolastica oltre 1,5 milioni di euro, investimento con fondi comunali mai fatto in un recente passato. Ad essi vanno aggiunti 280 mila euro per gli asili e 500 mila euro ciascuno di finanziamenti per il Baby smile di via Regia Corte e per Arcobaleno di via Spagna.

Sul fronte dei servizi, è stata assegnato l'appalto per la refezione scolastica che è garantita anche durante la pandemia".

Il 2020 è stato anche l'anno di Agenda Urbana: "In stretta collaborazione con le altre figure previste dal programma, siamo riusciti a predisporre i bandi di gara di tutte le i progetti inseriti in Agenda urbana. Comporterà investimenti per 21 milioni di euro per: un progetto di housing sociale riutilizzando l'area dell'ex convento Madonna delle Grazie; la realizzazione di 2 piste ciclabili; l'efficientamento energetico delle scuole; l'acquisto di 10 bus a mentano di varie dimensioni; la diffusione dei servizi sanitari in città e a Cassibile; un parcheggio scambiatore in via Elorina; la riqualificazione e l'utilizzo delle Latomie dei cappuccini; il riassetto idrogeologico (canale di gronda del Villaggio Miano).

Proprio quest'ultimo, a ottobre è stata affidata la progettazione esecutiva relativa al completamento del canale, che convoglierà le acque meteoriche di Epipoli verso i Pantanelli per il definitivo scarico a mare.

In ambito culturale due gli interventi di rigenerazione urbana da realizzare nel 2021: la pavimentazione artistica del sagrato della basilica di Santa Lucia al Sepolcro e la sua illuminazione artistica, interventi legati al ritorno del Seppellimento di Santa Lucia del Caravaggio e la mitigazione dell’impatto su Ortigia del parcheggio Talete attraverso un progetto di scenografia architettonica.

"Nel 2020 - ha aggiunto il primo cittadino - ha fatto ulteriori passi avanti il recupero e la rigenerazione di Villa Reimann, anche quest’anno teatro di importanti eventi culturali. Con il supporto del Consorzio universitario “Archimede” e di alcuni volontari, si è completato il recupero degli interni e realizzata la ricollocazione della collezione archeologica e della pinacoteca, dopo oltre 20 anni di deposito nei magazzini. È stato creato per la prima volta un apposito capitolo di Bilancio dedicato a Villa Reimann per interventi di recupero dell'immobile, ed aperto un dialogo con la Soprintendenza per il restauro delle colonnine del giardino che sarà curato direttamente dall'amministrazione.Grazie ad Agenda urbana, saranno recuperate le Latomie dei Cappuccini con la riattivazione del Teatro di Verdura. Inoltre, torneremo ad avere spazi espositivi legati all’arte moderna e contemporanea anche per dotare la città di una propria collezione civica permanente: per questo sono stati chiesti al Demanio i locali della Cripta del Collegio in aggiunta alla Galleria Montervergini. Sono state aggiudicate le gare per la gestione nei prossimi 5 anni del Teatro comunale e dell’Artemision, e definita quella già avviata della Fonte Aretusa, pur preservando la titolarità pubblica di questi beni. Con la firma della convenzione con l’università di Catania è stato avviato il nuovo corso in “Promozione del patrimonio culturale” con sede esclusiva nella nostra città. La sede individuata per lo svolgimento dei corsi universitari è Palazzo Impellizzeri; con il corso sarà inoltre rilanciata l’attività della “Scuola superiore di archeologia”.

Nel 2020 il Bando periferie è entrato nella fase operativa: "A fine ottobre è stato completato l’iter per la pubblicazione del primo bando di affidamento dei lavori per la riqualificazione delle Borgata, oggi in via di aggiudicazione. A seguire verranno pubblicati tutti gli altri compreso quello tanto atteso del Centro naturale commerciale Tisia-Pitia"

Sul fronte del Patrimonio si inseriscono due attitività:lLa prima è la definizione dell'intesa per una permuta con l'Agenzia del demanio che consentirà la costruzione della nuova caserma provinciale dell'Arma dei carabinieri: il Comune cede un terreno in zona Pizzuta ottenendo in cambio cinque immobili tra i quali uno di valore storico come l'ex deposito serbatoi dell'Aeronautica, in viale Tica.

L'altra attività riguarda la gestione dei beni confiscati alla mafia: "L’interlocuzione di questo anno con l’Agenzia, ci ha consentito di ottenere la consegna di 4 beni confiscati e presto avremo pure un terreno a Cassibile dove ospitare la Guardia medica.

non è mencato il iferimento alle aree Zes: "Lo scorso giugno il ministro per il Mezzogiorno ha emesso il decreto con il quale individua le aree Zes in Sicilia assegnando a Siracusa uno spazio più che doppio rispetto a quanto previsto inizialmente. Si tratta di 146 ettari tra l'area portuale di Targia, Santa Teresa Longarini e la zona di confine con il polo artigianale di Floridia".

Sciolto sempre quest'anno, anche il grande nodo della baraccopoli di Cassibile: "E’ stata bonificata l’areache ospitava una baraccopoli per lavoratori migranti stagionali e contemporaneamente, grazie alla collaborazione con Prefettura e Regione, sono state reperite le risorse necessarie per la realizzazione di alloggi per i lavoratori stagionali immigrati e promosse le progettualità necessarie a lottare il caporalato.

Ad ottobre Comune e Prefettura hanno sottoscritto all’Urban Center una convenzione finalizzata alla realizzazione di una struttura di accoglienza per questi lavoratori stagionali, finanziata per oltre 240 mila euro dal Ministero degli interni. Saranno inoltre utilizzate le 17 unità abitative che la Prefettura ha concesso al Comune a titolo di comodato gratuito. Un nuovo progetto degli Interni, la cui presentazione è prevista nei prossimi mesi, consentirà di realizzare altre infrastrutture per gli stagionali immigrati.

Inoltre, sono state avviate le prime azioni del progetto “FAMI, Comune dei Popoli”, che vuole essere un servizio facilitante e facilitatore, in una logica di rete, fra il cittadino immigrato e l’amministrazione pubblica nella molteplicità dei suoi servizi e competenze".

Non è mancato il riferimento all'adozione del nuovo Piano di Protezione civile, ai progetti di socia housing eal granlavoro messo in campo dalla Polizia municipale durante il primo lockdown così come nell'ambito dell'attività ordinaria, al riordino del settore el verde pubblico e all'intensa attività svolta da Città educativa.

Non è stata dimenticata l'attività propedeutica alla dematerializzazione del cartaceo per uno sviluppo dei servizi on-line alle imprese e ai cittadini.

"Oggi ha rimarcato infine il sindaco, facendo riferimento all'emrrgenza determinata dalla pandemia - ringrazio tutti coloro che hanno lottato per Siracusa, persone dai percorsi distinti, ma con un unico fine: la cura per la città e i cittadini. Abbiamo adoperato le risorse disponibili al fine di attutire i colpi della pandemia che hanno compromesso il tessuto socioeconomico della città. Abbiamo utilizzato oculatamente i contributi ricevuti dallo Stato, ai quali vanno aggiunti quelli della rete solidale locale, diffondendo il messaggio che l’altruismo è l’unico antidoto al contagio e all’indifferenza.

Fondamentale il ruolo dei servizi sociali e della Protezione civile, operativa dal 26 febbraio, che, con le associazioni di volontariato, ha operato anche con l’Asp per la sicurezza della città".