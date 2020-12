Siracusa, panettone artigianale all'asta per raccogliere fondi per l'Aism

Un panettone artigianale all'asta per raccogliere fondi per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

L'iniziativa è stata lanciata da Franco Neri per supportare la sezione di Siracusa dell'Aism. C'è tempo fino a questa sera alle 21 per partecipare all'asta inviando un messaggio al numero whatsapp 3920481782. Al momento la maggiore offerta è di 60 euro.

Domani, alle 12, alla pasticceria Alfio Neri di via Pausania a Siracusa, la persona che si aggiudicherà l'asta riceverà il panettone da Franco Neri e allo stesso tempo donerà il suo contributo alla presidente della sezione Aism di Siracusa, Carla Orecchia.

"Ringraziamo la pasticceria Alfio Neri che ha pensato a noi per questo suo regalo di Natale - ha detto Carla Orecchia -. E' una splendida iniziativa che ci regala un sorriso al termine di questo anno per noi particolarmente difficile. I fondi purtroppo non bastano mai per sostenere tutte le attività della sezione ed anche un minimo contributo per noi è fondamentale".

Sono circa 700 le persone che nella provincia di Siracusa combattono tutti i giorni con la sclerosi multipla, malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante.

L’Aism è l’unica organizzazione in Italia che si occupa di tutti gli aspetti legati alla sm: la sezione di Siracusa garantisce servizi di informazione e orientamento, supporto psicologico, consulenza legale, trasporto assistito.