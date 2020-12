Siracusa, controlli anticovid in tutta la provincia. Multate 12 persone

Servizio straordinario di controllo del territorio per prevenire e reprimere i reati predatori e, allo stesso tempo, per verificare il rispetto delle disposizioni im materia di prevenzione del covid 19. I controlli effettuati dai carabinieri - con l'impiego di numerose pattuglie che hanno effettuato in tutto il capoluogo posti di controllo lungo le arterie principali della città - hanno portato a rilevare numerosi illeciti. Sono stati sottoposti a controlli oltre un centinaio di persone e una novantina di veicoli. Oltre a svariate infrazioni al codice della strada i militari, a Priolo Gargallo, hanno denunciato un ventisettenne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: durante una perquisizione veicolare e personale, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 2 grammi. Nell’ambito del servizio sono stati segnalati alla Prefettura 8 assuntori trovati con droga per uso personale (marijuana, cocaina e hashish). Numerose anche le sanzioni elevate per la violazione delle misure anticovid: ben 12 le sanzioni amministrative a carico di altrettanti soggetti, sorpresi mentre circolavano per il capoluogo senza valido motivo.