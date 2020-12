Regione, Edy Bandiera fuori dalla giunta Musumeci

Il deputato regionale siracusano Edy Bandiera fuori dalla Giunta Musumeci. In realtà si tratta di una notizia già nell'aria da un po' e nel corso di una sofferta riunione notturna - come riferisce Repubblica Palermo - è stata ratificata tanto è che si aspetta la formalizzazione da un momento all'altro. La successione, come nelle migliori storie di "cappa e spada" sarà il braccio destro di Bandiera a sostituirlo nell'esecutivo di governo: Toni Scilla. Già componente della segreteria particolare di Bandiera, si è occupato della vicenda dei pescatori sequestrati in Libia (ma da sempre sono suoi i temi legati alla pesca), Scilla avrà la delega del pacchetto Agricoltura. E si tratta di una rubrica alquanto di peso, considerato che in un periodo storico di grandi sofferenze finanziarie, può vantare un pacchetto di 660 milioni di euro per i prossimi due anni solo dal principale piano di finanziamenti, il Programma di sviluppo rurale. L'altro nuovo assessore che entra in giunta è Marco Zambuto, al posto di Bernadette Grasso (unica donna nel gotha di Musumeci), a cui vanno le Autonomie locali