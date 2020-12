Palazzolo covid free, il sindaco Gallo: "Restiamo all'erta"

Palazzolo Acreide da oggi è a zero positivi. A dare l'annuncio il sindaco Salvatore Gallo, soddisfatto per il risultato raggiunto dopo i tempi bui in cui si registrarono fino a 46 contagi che indussero il primo cittadino a chiudere le scuole.

Ma al di là dell'ottimo risultato raggiunto il primo cittadino tiene a precisare che: "Questo non significa libera tutti. Bisogna continuare a mantenere alta l'attenzione perchè il virus è ancora tra di noi. Confidiamo molto nei vaccini - conclude Gallo - che ci aiuteranno a sconffiggere il covid".