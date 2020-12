Siracusa, cocaina e marijuana in voliere di via Santi Amato

Ancora sequestri di droga a Siracusa nelle piazze di spaccio.

Agenti della Squadra mobile e delle Volanti della Questura arestusea hanno sequestrato 8 dosi di marijuana e 10 di cocaina, già confezionate in involucri di cellophane termosaldati. Lo stupefacente è stato rinvenuto in voliere di via Santi Amato.