In Sicilia via ai saldi invernali dal 7 gennaio

Partiranno ufficialmente il 7 gennaio i saldi invernali in Sicilia. E' quanto prevede il decreto firmato dall'assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

Spostato di qualche giorno l'avvio dei saldi, previsto secondo programmazione regionale dal 2 gennaio, su richiesta delle associazioni di categoria in considerazione delle limitazioni e dei divieti all'esercizio di buona parte delle attività imprenditoriali e commerciali, e agli spostamenti individuali imposti per le festività di fine anno dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto dell'assessore alle Attività produttive fissa la conclusione dei saldi invernali per il 15 marzo.