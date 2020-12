Da domani si torna in zona rossa fino al 3 gennaio. A Capodanno controlli su feste private e sulle strade

Da domani, 31 dicembre si torna in zona rossa e vi si resterà fino al 3 gennaio. Questo quanto prevede il decreto Natale messo in campo dal governo per evitare, nel periodo delle feste natalizie, la diffusione del covid.

Torneranno, dunque, in vigore le restrizioni più severe: spostamenti vietati ad eccezione del rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione oltre che per motivi di lavoro, salute o necessità. Unica deroga lo spostamento in due, una sola volta al giorno e per far visita a parenti o amici.

Aperti supermercati e i vari negozi alimentari, mentre saranno chiusi i negozi di abbigliamento, le gioiellerie, i centri estetici, i centri commerciali (tranne che per gli esercizi consentiti); chiusi bar e ristoranti, ma sarà consentito ordinare a domicilio o l’asporto.

Il coprifuoco scatta alle 22 e per la notte dell'ultimo dell'anno resterà in vigore fino alle 7 del mattino successivo.

Intanto proprio per l'ultimo dell'anno dal Viminale sono stati disposti controlli mirati sulle strade, e in particolare sulle auto con più di due passeggeri a bordo, oltre che su segnalazioni di feste private in locali, setacciando il web a caccia di eventi sospetti.