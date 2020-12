Siracusa, Diego Bivona: "Uscai grande risultato. Adesso impegno sull'attuazione del Patto Stato-Raffinazione"

"Grazie ad un grande lavoro di squadra che ha visto insieme l’assessore Regionale alla Sanità, l’Asp di Siracusa, i sindacati e la sezione Imprese Metalmeccaniche di Confindustria Siracusa, siamo riusciti a raggiungere uno straordinario risultato, che consente di mantenere un presidio sanitario fisso per salvaguardare la salute dei lavoratori del polo industriale dalla pandemia Covid".

Così il presidente di Confindustria, Diego Bivona commenta il bilancio dell'attività dell'Uscai che da un mese a questa parte è attiva nella zona industriale.

"Una grande dimostrazione- aggiunge Bivona - che, quando si lavora insieme per obiettivi condivisibili e non contro qualcuno, qualsiasi attività imprenditoriale diventa socialmente responsabile a vantaggio dell’intera collettività.

Auspichiamo che, analogamente, ci si impegni per un'altra fondamentale iniziativa promossa da Confindustria Siracusa, il Patto Stato Raffinazione, che è stato incardinato nella legge di Bilancio alla Camera e che adesso dovrà vedere l’impegno delle forze di Governo e dell’opposizione per trovare concreta attuazione. Si tratta - spiega - di un significativo passo verso la realizzzazione di importanti investimenti nella direzione della transizione energetica e delle riduzioni delle emissioni, in un momento in cui nel polo industriale siracusano, una volta ultimate le grandi manutenzioni degli impianti, vi è grande preoccupazione per la mancanza di investimenti significativi che consentano, quanto meno, di mantenere l’attuale livello occupazionale".