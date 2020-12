Siracusa, contributo di 7.500 euro alle mense dei poveri

Un contributo di 7500 euro destinatoalle mense che assistono i poveri a Siracusa.

Sono: Comunità S.Martino di Tour per la mensa Santa Maria del Gesù, l’Arcidiocesi per Casa Sara e Abramo e Ronda notturna, alla mensa del Pantheon e a quella della Chiesa di San Paolo in Ortigia.

Le ricorse arrivano dal settore Politiche sociali del Comune.

“Un segnale di vicinanza e un forte sentimento di ringraziamento - dichiarano il sindaco, Francesco Italia e l’assessore al ramo, Maura Fontana - verso quanti si spendono quotidianamente, con tenacia, costanza e generosità, a favore delle persone più bisognose”.