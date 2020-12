Pachino, avviata l'esecuzione dell'appalto di gestione della Rsa

“Avviata l’esecuzione dell’appalto di gestione della Rsa di Pachino”. Lo annuncia il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, che stamattina, insieme con i vertici dell’Asp, ha partecipato al sopralluogo nella struttura che erogherà servizi a persone fragili e a pazienti affetti da Alzheimer.

“Sono inoltre in fase di ultimazione - continua la vicepresidente della commissione regionale Antimafia - le procedure che coinvolgono la ditta per quanto riguarda le attestazioni dei corsi da parte dei Vigili del fuoco.

Si è discusso degli interventi di efficientamento energetico della struttura attraverso lavori per circa 2 milioni di euro, in via di definizione da parte dell’ufficio tecnico dell’Asp.

Predisposte, infine, le cucine, per garantire il servizio mensa agli ospiti all’interno della struttura".