Siracusa, nuovo ospedale: struttura a supporto del commissario

Una struttura di supporto al commissario per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Questo quanto deciso con un emendamento, firmato dai Stefania Prestigiacomo e dai parlamentari del M5S, Ficara e Scerra.

" Il prefetto Scaduto - scrive iin una nota la Prestigiacomo - potrà così avvalersi di 5 unità, di cui una di livello dirigenziale, per assolvere al suo mandato di commissario straordinario per la realizzazione del nosocomio".

Approvato, inoltre, uno stanziamento di 6 milioni in tre anni per le scuole giuridiche: "Puntiamo a creare una opportunità di rilancio per l’Isisc, oggi poco valorizzato e che rappresenta un fiore all’occhiello per Siracusa. Con un progetto di respiro triennale l’Istituto potrebbe tornare ad essere grande motore culturale nel suo settore".