Siracusa, al via la rigenerazione a verde dell'isola spartitraffico di Piazza Adda

Affidati i lavori per la rigenerazione verde dell’isola spartitraffico di piazza Adda, a Siracusa.

Il progetto, redatto dagli uffici degli assessorati al Verde pubblico e Reti e Infrastrutture del Comune, prevede la ricollocazione di 6 alberi della specie “Brachychiton”. Questa essenza non presenta radici tortuose superficiali come i pini, motivo che ne aveva causato il taglio.

“L'aumento della superficie a verde dell'area - dichiara l’assessore Carlo Gradenigo - oltre a favorire la crescita delle piante non più costrette in 1 metro quadrato di terra, aumenta il drenaggio urbano e ha permesso di abbattere di circa 50mila euro il costo dell'opera”.

“Tra le ulteriori migliorie previste vi è la rimozione integrale della cartellonistica pubblicitaria, la realizzazione di una passerella pedonale centrale di oltre 2,5 metri, e di due rampe che ne permetteranno l'attraversamento e la salita da parte delle persone diversamente abili, creando un corridoio preferenziale in linea con l'ingresso del parco”.