Siracusa, blitz antidroga in via Italia 103 e in via Santi Amato: cancelli rimossi e sequestro di stupefacente. Due arresti. VD

Blitz in due piazze di spaccio ieri mattina a Siracusa: in azione agenti della Squadra Mobile, delle Volanti e del Nucleo Cinofili della Questura di Catania, che, su delega della Procura della Repubblica di Siracusa, hanno rimosso e sequestrato cancelli e portoni in metallo abusivi, installati a presidio dell'attività di spaccio, in due edifici popolari di via Italia 103 e via Santi Amato.

Per rimuovere i cancelli sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Siracusa.

In via Italia 103, grazie al fiuto del cane antidroga Maui, all’interno di un’autovettura parcheggiata, sono stati rinvenuti circa 93 grammi di hashish e 80 grammi di cocaina.

Il giovane che aveva in uso l’auto, Antonio Aggraziato, siracusano di 21 anni, è stato trovato in possesso di 2.500 euro, probabile frutto dell’attività di spaccio.

Nella vendita al dettaglio l'hashish avrebbe fruttato circa 4000 euro e la cocaina 8000 euro. Il 21enne è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di droga e per lui sono stati disposti i domiciliari.

In via Santi Amato, gli investigatori, appostati anche in corrispondenza delle terrazze condominiali, hanno bloccato la fuga di Attilio Scattamagna, 36 anni, che stava provando a dileguarsi dai tetti, mentre poliziotti e vigili del fuoco scardinavano i cancelli abusivi.

Nel terrazzo, grazie al cane Maui, sono stati recuperati circa 40 grammi di marijuana e 60 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi. Scattamagna aveva con se tutte le chiavi del sistema di cancelli installati a difesa dell'attività illecita.

In questo caso nella vendita al dettaglio la cocaina avrebbe fruttato 6.000 euro e la marijuana 500 euro.

Anche per Scattamagna sono stati disposti i domiciliari.