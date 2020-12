Lentini, igiene urbana: lavoratori in stato di agitazione

Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori dell'igiene ambientale del Cantiere di Lentini con i lavoratori che da domani, 30 dicembre, si riuniranno in assemblea dalle 10,20 alle 13,20.

A darne notizia in una nota inviata al sindaco, Saverio Bosco, oltre che all'azienda, è Il segretario Generale Fp Cgil Siracusa, Franco Nardi.

"La mobilitazione - si legge nella nota sindacale - si rende necessaria a seguito della decisione assunta dall'azienda Impregico s.r.l., nuova assegnataria del servizio, di assumere solo 41 lavoratori dei 43 attualmente in forza".

Se non si dovesse giungere ad una giusta soluzione, viene preannunciata la sospensione del servizio dall'1 gennaio 2021 e "fino a quando non saranno tutelati i livelli occupazionali".