Cassibile, torri faro al campo di calcio “Ivan Tuccitto": incarichi affidati

Affidati gli incarichi al personale interno del Comune per seguire gli interventi di realizzazione delle torri faro nel campo di calcio “Ivan Tuccitto di Cassibile” che di recente è stato interessato da lavori di riqualificazione.

La notizia viene accolta con soddisfazione dalla ex consigliera comunale, Chiara Ficara: "Il campo di calcio illuminato, l’unico Comunale a Cassibile, - dichiara - è assolutamente necessario per i cittadini di Cassibile Fontane Bianche; avere un impianto completo, funzionale e funzionante è requisito indispensabile per una comunità lontana diversi chilometri dal centro città.

Mi auguro che superato il momento pandemico - conclude - a lavori completati che lo sport ritorni ad essere mpnento di socialità come sempre è stato per la comunità".