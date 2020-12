La Riserva Saline di Priolo compie 20 anni

La Riserva Saline di Priolo compie oggi 20 anni e il sindaco Pippo Gianni ha voluto ricordare l’importanza che quest’area riveste per il territorio.

“L’area protetta delle Saline - ha sottolineato - rappresenta uno strumento prezioso per preservare ambiente e natura e ha un ruolo strategico nella conservazione della biodiversità. In sinergia con la Lipu - ha detto ancora - intendiamo migliorarne la fruibilità e valorizzare sempre più la Riserva; per questo abbiamo concesso alcuni terreni di proprietà comunale e organizzeremo una serie di eventi a carattere culturale, educativo e sociale”.

In occasione del ventennale, anche il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Biamonte, ha voluto ricordare l’importante anniversario. “La Riserva - ha detto - rappresenta un unicum, un valore aggiunto da tutelare e valorizzare. Il Comune di Priolo Gargallo ha fatto e farà tutto ciò che è possibile per contribuire alla rinascita della Riserva, che rappresenta un fiore all’occhiello del territorio grazie al lavoro incessante della Lipu per la valorizzazione dell’oasi naturalista, polmone verde di un’area storicamente industriale".