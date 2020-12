Siracusa, approvato emendamento sul patto Stato-Raffinazione

Approvato ieri sera in Parlamento l’emendamento sul patto Stato-Raffinazione della legge di Bilancio: una parte delle tasse pagate dalle aziende della zona industriale siracusana saranno utilizzate per investimenti di transizione energetica e sostenibilità ambientale. Prima firmataria è la deputata nazionale Stefania Prestigiacomo, soddisfatta per il risultato raggiunto.

Soddisfazione viene espressa anche dalla deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo che così commenta il provvedimento legislativo: “Questo è il via libera che ci aspettavamo da troppo tempo – ha aggiunto - e finalmente il nostro territorio vedrà una ricaduta in termini di investimenti di vitale importanza”.