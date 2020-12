Priolo, al via i cantieri regionali per 34 lavoratori

Hanno preso il via oggi a Priolo i cantieri regionali di lavoro.

Due i progetti approvati per l'impoiego di 34 lavoratori: il rifacimento dei rivestimenti lapidei di piazza Leopardi e della fontana, compresa la riqualificazione di un tratto di marciapiede, e realizzazione dei marciapiedi di via Del Fante, nei pressi della chiesa di Santa Chiara, nel tratto da via Colombo a via del Fico e dintorni.

“L’iter dei cantieri - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti è stato lungo e complesso; nonostante una burocrazia asfissiante siamo riusciti a cogliere l’obiettivo”.

“Oltre al fattore occupazionale, che sta particolarmente a cuore a questa Amministrazione - ha sottolineato il sindaco Pippo Gianni - riqualificheremo due importanti porzioni di territorio. Anche questa nuova attività sarà svolta con tutte le precauzioni che la legge impone e nel rispetto delle norme anti-Covid”.