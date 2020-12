Siracusa, l'assessore regionale Razza nel cuore della zona industriale: "Vaccini per tornare alla normalità". VIDEO

L'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza nella zona industriale di Siracusa per parlare dell'attività svolta, da un mese a questa parte, dalla Uscai insediata nel cuore della zona industriale siracusana per prevenire la diffusione del covid.

L'attivazione dell'unità speciale di continuità assistenziale industriale all’interno del sito Isab-Lukoil è stata ritenuta un risultato eccellente e un'esperienza preziosa, peraltro fortemente sollecitata dal sindacato proprio nel periodo di massima concentrazione di lavoratori all'interno dello stabilimento industriale durante la "grande fermata".

Inevitabile con l'assessore Razza il riferimento all'inizio della campagna vaccinale anticovid, iniziata ieri anche in Sicilia e ritenuta l'ulico modo per "tornare alla normalità".

Insieme all'assessore la deputata nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo. A riceverli Claudio Geraci, vicedirettore di Isab Lukoil e Rosario Pistorio, vice presidente di Confindustria Siracusa con delega alla salute e sicurezza.

Ad illustrare l'attività svolta dall'Uscai i medici Giuseppe Sole e Fabio Gaudioso, responsabile del Comitato tecnico Salute di Confindustria e Lorenzo Spina, Responsabile dell'Uscai. Presente il direttore generale dell'Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra.