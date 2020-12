Noto, controlli anti covid: un arresto e sanzioni per 8.000 euro

Centinaia di veicoli e persone controllate dai Carabinieri nel territorio di Noto per verificare il rispetto delle norme anticovid

Diverse le sanzioni amministrative elevate per un importo complessivo di circa 8.000 euro.

Ieri sera, durante uno dei controlli stradali di un equipaggio della Stazione di Avola dopo le 22.00 i Carabinier hanno notato un giovane, un venticinquenne di Genova, che in piena violazione del coprifuoco, circolava a piedi. L’uomo, probabilmente sotto l’effetto dell’alcool, insofferente al controllo di polizia ha dapprima oltraggiato i militari e poi ha aggredito ilcapo equipaggio. Dopo un breve parapiglia i militari sono riusciti ad immobilizzare l’uomo che è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per lui disposti gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

I controlli anticovid saranno incrementati nei prossimi giorni in concomitanza con la festività del Capodanno. A tal fine i Carabinieri di Noto stanno raccogliendo informazioni circa l’eventuale utilizzo di ville affittate per l’ultimo dell’anno per festeggiare in gruppi più o meno numerosi.