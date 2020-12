Siracusa, controlli nelle piazze dello spaccio: 3 segnalati

Non si sono fermati, anche durente i festivi, i controlli nelle piazze di spaccio di Siracusa. Tre persone sono state segnalate e sono state sequestrate dosi di stuepfacente.

Nei pressi di Via Italia 103 una donna di 28 anni è stata trovata in possesso di una dose di cocaina. Nella stessa zona un uomo di 30 anni è stato sorpreso con una dose di hashish.

Infine, alle 3.30 di questa mattina, sempre in Via Italia 103, un uomo, alla vista della Polizia, ha tentato di allontanarsi velocemente a bordo del proprio ciclomotore. Il 42enne, è stato raggiunto in Via Bartolomeo Cannizzo e sottoposto a controllo.

Il suo ciclomotore, un Piaggio Liberty, è risultato privo di copertura assicurativa, e la sua patente di guida è risultata scaduta nel 2018. L'uomo, inoltre, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana.

Tutti sono stati sanzionati anche per aver violato le norme anticovid perché in strada senza alcun giustificato motivo.