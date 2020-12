Augusta, controllo del territorio: sanzioni per circa 25.000 euro

Numerosi servizi di controllo del territorio eseguiti dai Carabinieri nel territorio di Augusta con 323 persone e 248 veicoli controllati. Sono state evelate sanzioni per violazioni del codice della strada per complessivi 15.000 euro.

In particolare 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 5 per mancanza di copertura assicurativa; 3 per guida di veicolo senza revisione periodica; 2 per guida di veicolo senza mai aver conseguito la patente.

Sono stati inoltre ritirati 6 documenti di circolazione e sottratti complessivamente 30 punti dalle patenti.

Altre 23 persone sono state sanzionate per inosservanza della normativa anticovid per un importo di circa 10.000,00 euro. La maggior parte di loro è stata sorpresa mentre circolava senza valido motivo in orari non consentiti.