Avola, non si ferma all'alt della Polizia e investe l'auto di servizio

Non si ferma all'alt della polizia ad un posto di blocco, accelera e investe l'auto di servizio, danneggiandola.

E' accaduto ad Avola vicino a via Falbo: un giovane, alla guida di un motociclo Honda SH di colore blu, sprovvisto di casco, poco prima, era sfuggito ad un’altra pattuglia e alla paletta alzata degli agenti, ha provato nuovamente a sottrarsi al controllo, ma gli è andata male. Danni per l'auto della Polizia con il rischio di investire l'agente, che, solo grazie ai riflessi pronti, ha evitato l'impatto.

Per il 28enne alla guida dello scooter è scattata pertanto la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.