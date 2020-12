Siracusa, controlli antidroga: un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia: è il bilancio di una serie di controlli antidroga effettuati ieri pomeriggio a Siracusa.

Dopo un breve inseguimento, un equipaggio delle Volanti blocca nei pressi di ia Francica Nava una BMW con a bordo cinque persone. Il conducente, Stefano Pintaldi, siracusano di 29 anni, sin da subito si mostra aggressivo ed insofferente al controllo. A seguito di una perquisizione personale, il giovane viene trovato in possesso di un coltello di genere vietato e arrestato per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per porto illegale di arma da taglio.

I passeggeri, due ragazze minorenni italiane e due giovani maggiorenni di origine marocchina vengono portati in questura per ulteriori accertamenti. Nella borsetta di una delle due giovani ragazze di 15 anni vengono rinvenuti una modica quantità di hashish, un bilancino di precisione e numerose bustine utilizzate per il confezionamento dello stupefacente. La ragazzina è stata pertanto è stata denunciata. Un altro dei passeggeri, un giovane marocchino di 20 anni, è stato segnalato per possesso di una modica quantità di stupefacente.