Da domani, 28 dicembre, si torna in zona arancione: ecco le regole su negozi aperti e spostamenti

Oggi, 27 dicembre, è l’ultimo giorno rosso del primo blocco di divieti disposti dal decreto Natale.

Domani si torna in zona arancione e le regole cambieranno fino a giorno 30 dicembre.

Da domani, infatti, sarà possibile spostarsi all’interno del proprio Comune e non sarà necessario portare con sé l’autocertificazione. I negozi anche di beni non essenziali rimarranno aperti, per spostarsi verso altri Comuni è necessario dimostrare che si tratta di "comprovate esigenze di salute, lavoro o altre necessità". È consentito recarsi in ristoranti e altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, ma questi sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Queste regole saranno in vigore fino a mercoledì 30 dicembre e anche il 4 gennaio. Gli altri giorni, invece, si applicheranno le regole della zona rossa