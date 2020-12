Augusta, aggressione in carcere ad agente di Polizia penitenziaria

Aggressione nel carcere di Augusta ai danni di un agente di Polizia Penitenziaria.

A denunciare l'episodio è stato il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria Sappe.

L'agenre ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari.

"Un poliziotto è finito all'ospedale per un pugno in faccia da parte di un recluso che non accetta la rieducazione e il reinserimento nella società", scrive il segretario provinciale Sappe Salvatore Gagliani.