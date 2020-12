Priolo, intesa per la sterilizzazione di cani e gatti di proprietà

Protocollo di intesa per l’attuazione della sterilizzazione di cani e gatti di proprietà di privati a Priolo.

A firmarlo, il sindaco Pippo Gianni e il presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Siracusa, Raimondo Gissara. Questa iniziativa era stata la più votata nell’ambito del progetto di Democrazia Partecipata.

“L’obiettivo – ha commentato Gianni - è quello di contenere il fenomeno del randagismo. Molti cittadini, visto il costo cospicuo dell’intervento, non provvedono alla sterilizzazione dei propri animali domestici”.

“Con l’attuazione del progetto - ha affermato l’assessore al Randagismo Santo Gozzo - ridurremo il numero dei cuccioli per i quali ogni anno dobbiamo procedere al ricovero e al mantenimento presso la struttura convenzionata”.

Le somme per la realizzazione dell’iniziativa erano già state inserite in bilancio, su proposta del presidente del Consiglio, Alessandro Biamonte, insieme al Gruppo Misto e di Prospettiva Priolo; a queste somme sono state aggiunte quelle del progetto di Democrazia Partecipata.

“Il regolamento adotta un cane - ha sottolineato Biamonte - il dog park e le cucce sono tutti interventi a favore del benessere dei nostri amici a quattro zampe, La sterilizzazione rappresenta un segnale forte nella lotta al randagismo, fenomeno in continua crescita. Dopo aver inserito le somme in bilancio, con soddisfazione ho appreso in seguito che le associazioni di volontariato “i veri protagonisti e soccorritori” hanno effettuato la stessa richiesta”.