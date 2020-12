Siracusa, evade ripetutamente i domiciliari: 35enne finisce in carcere

Viola ripetutamente gli arresti domiciliari cui è sottoposto e finisce in carcere a suguito dell'aggramento della misura cautelare disposta disposto dalla Corte di Appello di Catania. Numerose sono state le segnalazioni di evasione dai domiciliari effettuate dalla Polizia di Stato.

Da qui l'arresto e il trasferimento in carcere per Giovanni Merlino, siracusano di 35 anni da parte di agenti della Squadra Mobile e delle Volanti