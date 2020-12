Priolo, deve scontare oltre 2 anni per furti e droga: arrestato 30enne

Deve scontare oltre due anni di reclusione, pena definitiva, per alcuni furti in abitazione commessi a Siracusa nel 2009 e per reati connessi al traffico di stupefacenti nel 2018.

Si tratta di Calogero Andrea Giarratana, 30 anni, di Priolo. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri, in ottemperanza al provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, e trasferito nella casa circondariale di Noto.