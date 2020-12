Covid, scatta domani in Sicilia il Vax Day

Tutto pronto in Sicilia per il Vax day, somministrazione dei primi vaccini anti covid.

Alle 11,30 nel padiglione 24 dell'ospedale Civico dove sarà iniettata la prima dose del farmaco Biontech-Pfizer. Nella stessa giornata, alle 15.30, le vaccinazioni continueranno nella Rsa di via La Loggia, sempre a Palermo.

Il Civico, Villa Sofia-Cervello, il Polilinico Giaccone di Palermo e l'Ssp territoriale sono stati scelti come punti per le vaccinazioni che proseguiranno fino al 30 e interesseranno personale sanitario degli stessi ospedali, delle Asp siciliane, dei nosocomi Garibaldi e Cannizzaro di Catania, del Bonino Pulejo e del Papardo di Messina,del Buccheri La Ferla e dell'Ismett di Palermo, del Giglio di Cefalù.

Le dosi disponibili vanno, in ognuno dei quattro giorni, da 5 a 10 per struttura sanitaria.