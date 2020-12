Siracusa, anche Santo Stefano in zona rossa: ecco cosa si può fare

Santo Stefano in zona rossa,con restrizioni che saranno in vigore anche domani, il 31 dicembre, l'1,2,3,5 e 6 gennaio. Ma anche per la giornata di oggi sono previste alcune deroghe: si può fare la spesa ed è consentito l'asporto in bar e ristoranti.

Oggi è possibile fare la spesa: supermercati e i vari negozi alimentari possono stare aperti, mentre continua a valere la regola dei solo due non conviventi a tavola. Chiusi ristoranti, bar e pasticcerie, ma anche oggi sarà consentito ordinare a domicilio o l’asporto fino alle 22.

Chiusi i negozi, ad eccezione di alcune categorie che invece potranno restare aperte, oltre a supermercati e alimentari.

Per tornare a far spese bisognerà attendere lunedì, quando dalla rossa si entrerà in zona arancione e tutti i negozi potranno riaprire.

Ancora oggi, intanto, non si può uscire di casa se non per "comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute" ma è possibile raggiungere in due, a eccezione degli under 14 e dei disabili non autosufficienti, una sola volta al giorno, un'altra abitazione all’interno della propria Regione.

E' consentito fare una passeggiata, ma solo nelle vicinanze della propria abitazione.

Ogni spostamento, in ogni caso, deve essere giustificato da un’autocertificazione.