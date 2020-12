Siracusa, zona industriale: lunedì 28 vertice in prefettura

I 6 sindaci dell’Area ad Alto Rischio Ambientale riuniti ieri a Priolo per discutere sul da farsi e sul futuro economico, occupazionale e ambientale della zona industriale dopo aver appreso del piano aziendale Isab Lukoil.

Al Palazzo Municipale si sono ritropvati, oltre al sindaco Pippo Gianni, i sindaci di Augusta, Floridia, Melilli e Solarino, Giuseppe Di Mare, Marco Carianni, Giuseppe Carta e Sebastiano Scorpo. Assente per precedenti impegni il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Attraverso una lettera, inviata ai governi, nazionale e regionale, i sindaci hanno deciso di chiedere un intervento urgente del Governo centrale per l’inserimento della zona industriale siracusana nei Recovery Fund, a sostegno degli investimenti e del rilancio di tutta l’area. Tra i 52 Piani preparati, nessuna somma è stata infatti destinata alla provinci di Siracusa.

Nel frattempo è stato fissato per lunedì 28 dicembre, di concerto con il Prefetto, Giusi Scaduto, un incontro urgente.