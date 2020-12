Natale al tempo del covid, l'arcivescovo di Siracusa, Mons. Lomanto: "Reagiamo con fede, riscoprendo la nostra umanità". VD

In un anno caratterizzato in tutto e per tutto dalla pandemia da coronavirus e dalla grande crisi sanitaria, sociale ed economica che ha causato, anche il messaggio augurale di Natale, pronunciato dall'arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, vi ha fatto riferimento.

Il capo della chiesa siracusana ha augurato pace, bene e gioia alla comunità tutta, invitandola ad accogliere nel proprio cuore Gesù e a farne il centro del proprio vivere, ad "elevare il proprio cuore in alto con fiducia e speranza".

Poi l'esortazione: "Viviamo momenti difficili a causa della crisi pandemica - ha poi detto l'arcivescovo - ma reagiamo con fede e speranza nel Signore, andiamo avanti insieme, riscoprendo la nostra umanità, il nostro essere tutti fratelli".

Infine, l'augurio rivolto a tutte le famiglie, a giovani e anziani, a uomini e donne, per "un Santo Natale di pace, bene e gioia"