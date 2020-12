Siracusa, Natale al covid center dell'Umberto I: canti, balli e panettone per i pazienti

Festa a sorpresa oggi, giorno della vigilia di Natale, al Covid center dell'ospedale Umberto I di Siracusa.

Gli operatori sanitari, seppur bardati con visiere, mascherine e tute, hanno portato l'atmosfera natalizia in corsia tra i ricoverati che lottano per sconfiggere la malattia e che possono vedere i propri familiari soltanto attraverso il cellulare o un tablet.

Medici, infermieri e operatori socio sanitari hanno indossato cappelli di Babbo Natale e scritto gli auguri a pennarello sulle spalle delle tute, poi sono andati in corsia cantando e ballando e offrendo il panettone e bibite ai loro pazienti. Per loro applausi e ringraziamenti.

Non è mancata nenache la candelina per festeggiare il compleanno di una paziente.

”E’ un modo per farci sentire vicini per un Natale così particolare – spiega il direttore del reparto Malattie Infettive Antonella Franco – e dimostrare tutto il nostro affetto ai pazienti di cui ci prendiamo cura ogni giorno. Sappiamo di non potere sostituire i loro cari ma vogliamo che sentano ancora di più oggi secondo lo spirito natalizio la nostra vicinanza e il nostro affetto”.