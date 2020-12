Coronavirus, 87 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 853

Nuova impennata nei contagi da coronavirus in provincia di Siracusa. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 87 nuovi casi. In Sicilia sono 853 con 1.008 pazienti ricoerati, altri 173 in terapia intensiva, 32.199 in isolamento domiciliare e altri 26 decessi. In totale nell'Isola i positivi attuali sono 33.380.

Questi i dati contenuti nel bollettino del ministero della salute.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle 9 province siciliane: oltre agli 87 di Siracusa, 66 a Trapani, 228 a Palermo, 33 ad Agrigento, 29 a Enna, 27 a Caltanissetta, 37 a Ragusa, 269 a catalia e 77 a Messina.