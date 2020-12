Avola, va a scuola e non ritorna in comunità: appello a "Chi l'ha visto?"

Da martedì 22 dicembre si sono perse ad Avola le tracce di Mohamed, un ragazzino di 13 anni, di origine ivoriana.

Il ragazzino è uscito dalla comunità in cui è ospite(La Casa di Sarah) per andare a scuola e non ha più fatto rientro.

Ieri sera nella puntata di "Chi l'ha visto?" su Rai 3 l'appello per riportarlo indietro: Mohamed è alto un metro e 73 centimetri, occhi e capelli castani. Quando è uscito da casa, come si legge nella scheda pubblicata dal programma condotto da Federica Sciarelli, indossava un bomber blu scuro con maniche tricolore verde bianco e rosso, tuta verde bottiglia, zaino Spiderman rosso e blu.

Mohamed fa parte di una squadra di calcio ed è un ragazzino studioso. Con sé ha portato solo lo zaino e il cellulare con il caricabatterie.