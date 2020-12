Ferla, lavori all'acquedotto: interventi eseguiti e in programma

Lavori in corso all'acquedotto comunale di Ferla dove nel corso degli ultimi mesi sono stati eseguiti importanti interventi di rifacimento e di ammodernamento dell'impianto e della condotta.

"Sono stati già impegnati e spesi in interventi realizzati, 71.000 euro - riferisce il sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa. Sono molto soddisfatto, inoltre, per essere riusciti a captare dallo Stato centrale 48.282 euro per la progettazione di ulteriori interventi legati messa in sicurezza ed al riefficientamento del sistema di adduzione e di distribuzione della risorsa idrica".

Tra le operazioni realizzate sono state la rifunzionalizzazione e la messa in sicurezza dell'impiantistica relativa al sistema elettrico della stazione di sollevamento con conseguente cambio del trasformatore e della cabina elettrica, oltre all'installazione di fruste di protezione per la scariche elettriche, per un ammontare di 21 mila euro a valere su fondi della Protezione Civile Regionale. In fase di esecuzione sono gli interventi di bonifica delle vasche di accumulo, e l'installazione delle tubazioni relative al sistema di filtraggio per un impegno economico di 50.000 euro. Lo scopo dell'intervento è l'eliminazione dei residui di torbidità che si verificano a seguito di eventi piovosi piuttosto intensi.

Inoltre, per rendere più efficiente anche la tratta di condotta in acciaio attualmente utilizzata, condotta che necessita spesso di apposita manutenzione straordinaria, all'interno della camera di manovra sono stati previsti degli interventi di natura idraulica che riguardano la posa di specifiche apparecchiature per prevenire il "colpo d'ariete" che è la causa principale della maggioranza delle interruzioni del servizio sia in caso di guasto delle pompe, sia a causa dell'elevata pressione a cui la condotta è sottoposta.

Per evitare il fenomeno delle sacche d'aria, che causano una minore portata di erogazione, si è previsto il ripristino degli sfiati esistenti ma non funzionanti, lungo la condotta. La posa delle apparecchiature idrauliche previste preveniranno la condotta esistente da eventuali guasti e avranno, nell’immediato, la funzione di render più efficiente il sistema Vasca-Condotta esistente ove è, altresì, previsto, in caso di guasto di una delle due pompe, l'introduzione di un quadro elettrico per la gestione della pompa di emergenza.

Ulteriori interventi, già programmati, saranno effettuati in condivisione con il Comune di Buccheri; la sostituzione del tratto di condotta a grave rischio di collasso, sarà oggetto di un ulteriore intervento grazie al mutuo già acceso.