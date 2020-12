Siracusa, vertenza Bng: chiesto l'intervento del prefetto

Ad un passo dalla soluzione, si arena la vertenza dei lavoratori edili Bng per l'appalto di manutenzione allo Stabilimento Eni Versalis.

Da qui la mobilitazione dei sindacati di categoria Feneal Uil-Filca Cisl-Fillea Cgil con la richiesta dell'intervento del prefetto per sbloccare la situazione.

"Pensavamo di essere arrivati a una soluzione sindacale e stavamo limando i dettagli di un accordo sofferto ma estremamente solidale tra i lavoratori - si legge nella nota del sindacato - il 16 dicembre, dopo ennesimo incontro, abbiamo proposto all’impresa di completare assorbimento del personale, ma nulla.

Abbiamo consegnato al prefetto - continuano le organizzazioni di categoria - insieme con una delegazione di lavoratori, un documento e abbiamo chiesto il suo intervento per risolvere una vicenda complicata".