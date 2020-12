Noto, utilizzo indebito della carta di credito: coppia campana denunciata per truffa

Una donna di 26 anni e un uomo di 46, entrambi della provincia di Napoli, denunciati per truffa ed utilizzo indebito di carte di credito.

A metà ottobre, la vittima di Noto riceve una telefonata da parte del servizio clienti della sua banca, nel corso della quale l’operatore le comunicava che il sistema di sicurezza aveva rilevato un movimento sospetto della carta di credito e, per impedire l’addebito, doveva digitare un codice inviatole via sms.

Così facendo la vittima autorizzava, inrealtà, il pagamento di euro 1500 in favore di una società benefit operante nel settore dei servizi bancari.

Le indagini successive accertano che la telefonata ricevuta dall’utenza della signora era stata realizzata attraverso il camuffamento del numero (spoofing), in quanto il numero verde del servizio clienti funziona unicamente in ricezione. Gli investigatori ricostruiscono il flusso del pagamento fino al conto corrente della campana, facendo scattare la denuncia.