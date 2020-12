Siracusa, sequestrati 285 candelotti di materiale esplosivo vietato in un condominio di via Monteforte. VIDEO

Intervento della Squadra mobile della Questura di Siracusa di contrasto all'abitudine di far esplodere fuochi pirotecnici non autorizzati sulla pubblica via.

A seguito di un'irruzione in un condominio vi via Monteforte, anche grazie all'ausilio del cane poliziotto "Ultimo" sono stati rinvenuti 285 candolotti di materiale esplosivo ad elevanto potenziale. Colui che li deteneva, Luca Valvo di 37 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di esplosivo ed omessa denuncia di materiale esplodente oltre il limite consentito. Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari.

Altro materiale pirotecnico è stato trovato nel corso di un’altra perquisizione in un’altra abitazione nella disponibilità del 37enne. Seppure di libera vendita, quest'ultimo materiale era in quantità superiore a quello per cui viene consentita la detenzione senza denuncia all’Autorità.

Da evidenziare, inoltre, È necessario anche che la modalità di detenzione degli esplosivi costituiva un concreto ed elevato pericolo per l’incolumità dei residenti del condominio.