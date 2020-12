Feste di Natale in zona rossa, intensificati i controlli: 100 uomini in campo ogni giorno tra Siracusa e provincia. VIDEO

Saranno 100 gli uomini delle forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale) che saranno ogni giono impegnati tra Siracusa e provincia per monitorare il rispetto delle norme previste dal decreto di natale.

Una serie di norme varate per evitare assembramenti, causa della diffusione del contagio da coronavirus.

Da oggi è scattata la stretta sugli spostamenti, salvo le deroghe previste dal decreto, che vedranno vigilare con attenzione uomini e donne delle forze dell'ordine secondo il piano predisposto dalla Questura di Siracusa. I loro interventi saranno guidati dal buon senso, ma è chiero che per coloro che violeranno scientemente le regole scatteranno le sanzioni.

Ne abbiamo parlato con il Capo di gabinetto e Portavoce della Questura di Siracusa, Ferdinando Buceti.