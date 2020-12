Libri in dono dai giovani del Rotaract Siracusa Ortigia all'ospedale Umberto I

Libri in dono all'ospedale Umberto I da parte dei giovani rotariani del Club Service Rotaract Siracusa Ortigia.

Si tratta di 60 volumi di narrativa, saggi e libri per bambini per accompagnare il tempo libero dei pazienti che saranno costretti a trascorrere le festività di fine anno nelle corsie dell’ospedale.

Una cerimonia di consegna si è svolta nei locali dell’Azienda Sanitaria Provinciale durante la quale il presidente dei giovani rotariani Simone Corvaia ha consegnato i libri al direttore affari generali Lavinia Lo Curzio alla presenza di altri dirigenti medici oltre che di alcuni componenti del direttivo Rotaract.

L’iniziativa fa parte di una serie di azioni ideate e programmate dal Rotaract Ortigia per sostenere chi si trova in difficoltà in questa fase difficile della pandemia da Covid 19 .

Nell’ospedale Umberto primo nasce così una biblioteca che potrà esser rimpinguata con altre donazioni.