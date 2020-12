Siracusa, pasti natalizi per i meno fortunati alle Chiese di San Paolo e del Pantheon

Dare un minimo di serenità a Natale ai meno fortunati. E’ la scelta fatta dal Gruppo Onda in un anno anno davvero difficile per tutti.

Ieri nella Parrocchia di San Paolo guidata da don Rosario Lo Bello, dopo il recente lancio della killer application, Effi100, innovazione dell’anno che sta scalando in fretta le classifica del gradimento delle utilities degli utenti dei servizi elettrici, il Gruppo Onda ha scelto di destinare l’intero budget e le risorse dedicate al tradizionale evento natalizio aziendale ad una giornata di assistenza solidale. Così l’intera “squadra Onda” ha distribuito pasti agli indigenti assistiti oltre che dalla parrocchia di San Paolo anche dalla Chiesa del Pantheon.

Una giornata intensa e densa di appuntamenti conclusa in serata, sul sagrato della Chiesa di San Paolo, con un momento di arte e musica con le performance di Angela Nobile e la fisarmonica di Pietro Adragna, star di rilievo internazionale.