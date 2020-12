Canicattini Bagni, approvati 3 progetti di Servizio Civile Universale

Tre progetti sul Servizio Civile Universale approvati per il Comune di Canicattini Bagni dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, nell’ambito del bando Garanzia Giovani - programma Nessuno Escluso. A darne notizia è il Sindaco Marilena Miceli.

"I progetti approvati sono: “Scio, ergo sum. Cittadini informati” sulla diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile e l’attività di informazione alla popolazione, dove saranno impiegati 6 giovani; “Per gioco per amore” riguardante l’attività di animazione riservata ai minori per prevenire le devianze e l’isolamento giovanile, anche qui saranno 6 i giovani impiegati; e “Terza età e solidarietà” progetto di assistenza agli adulti della terza età in condizione di disagio, che impiegherà 4 giovani.

Potranno partecipare giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di età.

I tre progetti della durata di 12 mesi prevedono l’impiego dei volontari per circa 25 ore settimanali con un totale di 1.145 ore nell’anno.