Priolo, il Comune acquista unità immobiliari da destinare alle famiglie in difficoltà

Il Comune di Priolo acquisterà unità immobiliari abitabili, da destinare a nuclei familiari che vivono particolari situazioni di fragilità.

Sul sito del Comune è stato pubblicato il bando e la domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 1 marzo 2021.

“Un’operazione nuova – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti – tra le poche in Sicilia, per un importo di 1 milione e 500 mila euro. Due gli obiettivi: dare una casa agli aventi diritto e recuperare porzioni di territorio, per restituire maggiore decoro al paese".

“Grazie a questa operazione – ha affermato il sindaco Pippo Gianni – forniremo un aiuto concreto all’emergenza abitativa del paese ed eviteremo un’ulteriore cementificazione del territorio”.